مسلسل لعبة النسيان يتصدر بحث جوجل بعد أولى حلقاته.. تعرف على موعد عرضة والقنوات الناقلة





مسلسل "لعبة النسيان" من إخراج أحمد شفيق وسيناريو وحوار تامر حبيب، وانتاج iProductions، ومن بطولة كل من دينا الشربيني وأحمد داود وأسماء أبو اليزيد ومحمود قابيل وإنجي المقدم علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم.





تصدر مسلسل لعبة النسيان للنجمة دينا الشربيني، محرك بحث جوجل، وتعرض الحلقة الأولي اليوم على قناة mbc مصر في الساعة 10 مساءً وتعاد في الساعة 4.30 عصرًا، وتعرض أيضًا في الـ 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2.ونال مسلسل لعبة النسيان أعجاب كبير من المتابعين على موقع التدوين المصغر تويتر، حيث أشاد رواد الموقع بالأداء التمثيلي الرائع لدينا الشربيني، وما احتوته الحلقة الأولي من المسلسل من لفت وجذب للمتابعين من خلال قصة درامية قوية، والتي تعتبر بداية قوية للدراما الرمضانية.تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، حيث يتحدث المسلسل عن امرأة تعيش حياة الطبقة الوسطي، وتتعرض لفقدان الذاكرة وتدخل في صراع في محاولة تذكر الماضي وبين حياتها الجديدة.