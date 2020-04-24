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خروج رامز من الصندوق وجه لوجه أمام غادة عادل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:58 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
بدأت أولى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"،باستضافة الفنانة غادة عادل المذاع على قناة " mbc"


ودارت أحداث برنامج "رامز مجنون رسمي" بمجئ الفنانة غادة عادل وإقناعها من خلال إعلامية أنه برنامج يحمل اسم "كرسي الحقيقة" يضم ثلاث فقرات الفقرة ألاولى باسم "الوش التاني"، الثانية "الثبات الإنفعالي" والثالثة "خليك واضح"،ثم قامو بالذهاب إلى الإستوديو، ومشاهدة الضيف للإستوديو وكرسي الإعتراف الذي سيجلس عليه ويجيب على الأاسئلة التي يتم طرحها عليه.

ويوجد في كرسي الإعتراف كاميرات لتصوير جميع ردود افعال الضيف، وتم طرح بعض الأسئلة عليها في فقرة "الوش التاني" منها ما نظرتها لفكرة الطلاق، وذكرت "غادل" أنها أنجبت 5 أطفال.

وبدأت الفقرة الثانية وهي "الثبات الإنفعالي" والتي واجهها رامز جلال من خلالها حيث أتى في صندوق مغلف ببعض الصور أولها أمير كرارة وذكرت "غادل" أنها تفضله كا مخرج، والصورة الثانية للفنانة ياسمين صبري وذكرت "غادل أنها ممثلة جميلة.

وكانت المفاجأة في الصورة الثالثة وهي صورة الفنان رامز جلال وعند إجابتها على السؤال الذي يخص "جلال" وجدته يخرج من داخل الصندوق ليواجهها وتغيرت ملامح وجهها من الرعب.



برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" الساعة ال6:30 مساء كل يوم في رمضان 2020.

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