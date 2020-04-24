بكاء غادل عادل بعد كهربتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"

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بدأت أولى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"،باستضافة الفنانة غادة عادل المذاع على قناة " mbc"





وظهر رامز جلال بعد خروجه من داخل الصندوق والفنانة غادل عادل جالسة على كرسي الإعتراف وبدأت " عادل" في محاولة استعطافه لكي لا يجري معها هذا المقلب، وقامت بقول بعض الكلمات لاستفزازه فقام بتشغيل الكهرباء لكرهبتها، وحاولت فك رجلها من الربط وقام بمعاقبتها بتشغيل المياه على رأسها.



وقام بسؤالها عن رأيها عن لون شعره، وبعد ذالك تحرك كرسي الاعتراف للدوران حول الاستوديو، وضخ بعض الألوان على شعرها، وجعلها تقول "رامز جلال نجم اليوتيوب ده واد شقي وكمان محبوب"،ثم دار كرسي الاعتراف حول الاستوديو مرة أخرى ليكون رأسها تحت ورجلها لسقف الإستوديو.



وحاولت "عادل" استعطاف "جلال" لكي لا يقوم بكهربتها مرة أخرى وانهالت في البكاء.







برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" الساعة ال6:30 مساء كل يوم في رمضان 2020.

