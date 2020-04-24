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رئيس وزراء لبنان يشكك في قدرة محافظ البنك المركزي على وقف تراجعات الليرة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:07 م
لبنان
لبنان

انتقد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم الجمعة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مشككا في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.

 

وقال دياب إن البلد الذي يعيش أزمة تكبد خسائر إضافية بقيمة سبعة مليارات دولار منذ بداية العام وإن السيولة في النظام المصرفي تنفد، إذ نزحت ودائع لبنانية بقيمة 5.5 مليار دولار في آخر ثلاثة أشهر.

 

وقال دياب إنه من الضروري تمرير خطة إصلاح اقتصادي، والتي خرجت مسودتها في وقت سابق هذا الشهر، على وجه السرعة لتفادي المزيد من الأزمات.

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