Advertisements

صلاة التراويح في البيت … كيفية أدائها وعدد ركعاتها بالتفصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:12 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
صلاة التراويح في البيت … كيفية أدائها وعدد ركعاتها بالتفصيل

صلاة التراويح في البيت نظراً للخوف الشديد الذي سببه كورونا للعالم، وأصبح عدد الحالات المصابة به في تزايد مستمر، لذلك حرصت العديد من الدول على تطبيق الحظر حتى تتمكن من السيطرة على الفيروس وتحد من انتشاره، وكانت من أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول وخاصة بعد حلول شهر رمضان المبارك هو غلق المساجد ومنع صلاة التراويح وذلك خوفا من انتشار الوباء، ويشمل هذا الغلق أيضا المملكة العربية السعودية حيث أنها قامت بتعليق المصلين ومنعهم من دخول الحرم واكتفت فقط بالأمام وإدارة الحرم.


صلاة التراويح في البيت

هي صلاة قيام تقام في رمضان من أجل التقرب إلى الله تعالى، تعد سنة مؤكدة على الرجال والنساء حيث قال رسول الله عنها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان هناك اختلاف من قبل الصحابة والتابعين عن عدد الركعات الخاصة بصلاة التراويح.

ولقد قالت السيدة عائشة أن رسول الله كان لا يزيد عن إحدى عشر ركعة، حيث كان يصلي اربعه ثم أربعة ثم ثلاث، ولكن اختلف بعض العلماء وقالوا إن بالإمكان أن تزيد حتى تصل إلى ستة وثلاثين ركعة.


ثقافات الدول بشأن صلاة التراويح

لم تلتزم كل الدول بقرار غلق المساجد وتعليق المصلين، ورجع ذلك إلي إعداد الإصابة في كل دولة حيث أن الدول التي لم ينتشر بها الوباء، أعلنت إقامة الصلاة واستقبال المصلين مثل اندونيسيا ولكن مع توخي الحذر واتخاذ كافة خطوات التعقيم.

ولكن ما شهدناه في بعض الدول هو التكدس في المساجد لتأدية صلاة التراويح دون اتخاذ أي إجراء احترازي، أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية وبعد أن تزايدت الأعداد بها، تم غلق المساجد وعمل حظر جزئي وذلك للحد من التجمعات.

صلاة التراويح في البيت … كيفية أدائها وعدد ركعاتها بالتفصيل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صلاة التراويح فى مصر صلاة التراويح في البيت صلاة التراويح رمضان صلاة التراويح حكم صلاة التراويح في البيت حديث صلاة التراويح في البيت

أخبار تهمك

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 21 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

حسام عاشور يختار وجهته القادمة عقب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - نجم برشلونة يخضع لعملية جراحية

منذ أقل من ساعة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. بث مباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة 1 على "mbc مصر"

منذ ساعة و نصف

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يدرس إعادة معار جديد إلى الفريق

منذ ثلث ساعة

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

هل إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي بارقة أمل لفتح المساجد؟

فتوى الأزهر: من يدعو للتجمع لأداء الصلوات "آثم" (فيديو)

أدائها بالمنزل.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

05:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم