صلاة التراويح في البيت … كيفية أدائها وعدد ركعاتها بالتفصيل

صلاة التراويح في البيت نظراً للخوف الشديد الذي سببه كورونا للعالم، وأصبح عدد الحالات المصابة به في تزايد مستمر، لذلك حرصت العديد من الدول على تطبيق الحظر حتى تتمكن من السيطرة على الفيروس وتحد من انتشاره، وكانت من أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول وخاصة بعد حلول شهر رمضان المبارك هو غلق المساجد ومنع صلاة التراويح وذلك خوفا من انتشار الوباء، ويشمل هذا الغلق أيضا المملكة العربية السعودية حيث أنها قامت بتعليق المصلين ومنعهم من دخول الحرم واكتفت فقط بالأمام وإدارة الحرم.









صلاة التراويح في البيت





هي صلاة قيام تقام في رمضان من أجل التقرب إلى الله تعالى، تعد سنة مؤكدة على الرجال والنساء حيث قال رسول الله عنها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان هناك اختلاف من قبل الصحابة والتابعين عن عدد الركعات الخاصة بصلاة التراويح.





ولقد قالت السيدة عائشة أن رسول الله كان لا يزيد عن إحدى عشر ركعة، حيث كان يصلي اربعه ثم أربعة ثم ثلاث، ولكن اختلف بعض العلماء وقالوا إن بالإمكان أن تزيد حتى تصل إلى ستة وثلاثين ركعة.









ثقافات الدول بشأن صلاة التراويح





لم تلتزم كل الدول بقرار غلق المساجد وتعليق المصلين، ورجع ذلك إلي إعداد الإصابة في كل دولة حيث أن الدول التي لم ينتشر بها الوباء، أعلنت إقامة الصلاة واستقبال المصلين مثل اندونيسيا ولكن مع توخي الحذر واتخاذ كافة خطوات التعقيم.



