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بعد ظهوره في إعلان "أنت استثنائي".. بهاء سلطان يحتل قوائم التريند في تويتر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:20 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
لمياء علي
شهد رمضان 2020 عودة قوية للفنان بهاء سلطان بعدما أطل على جمهوره من خلال إعلان لصالح إحدى البنوك المصرية الكبرى، وحمل رسالة إيجابية بعنوان "إنت إستثنائي"، وشاركه الإعلان الفنان محمود العسيلي.

وعلى الفور، تصدر إسم بهاء سلطان قوائم التريند المصري في موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وأعرب الجمهور عن سعادتهم بعودته من جديد.



الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله، ويقول مطلعها"إنت مين انت اللي في منك في الكون كتير ولا انت عارف انك انت غير ليك خط سير تمشيله مشاوير ...انت مين بتحب نفسك بس وغيرها مافيش ولا اللي عشان الناس دايماً يعيش زي السحاب كله مطر وخير".

حظي الإعلان على نسب مشاهدة كبيرة في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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