عمرو الليثي ضيف الحلقة الأولى من مسلسل "سلطانة المعز"

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بدأت قناة "النهار" منذ قليل بعرض الحلقة الأولى من مسلسل "سلطانة المعز"، وحل خلال الحلقة الإعلامي عمرو الليثي كضيف شرف خلال الأحداث.



ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سلطانة المعز" حول سؤال الإعلامي عمرو الليثي للفنان محمد لطفي عن منزل السلطانة التي تُجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق ثم دار بينه وبين محمد لطفي حوار طريف بعدما وجده مُرتديًا لتي شيرت محمد صلاح.



وتُجسد غادة عبد الرازق دور بائعة كبدة،ثم ذهب الإعلامي عمرو الليثي لمنزل السلطانة وقام بإجراء مقابلة مع شقيقها المحامي، وطلب منه بعد ذلك بإجراء مقابلة مع شقيقته السلطانة ثم سألها عن اسمها إذا كان السلطانة أم لا، وعن سبب تركها لكلية الحقوق،وبعد انتهاء الحوار معها نشبت مشاجرة بينها وببن محمود البزاوي وأخذت منه مفاتيح القهوة التي يعمل فيها عندهم واشترط غادة شرط لرجوعه للعمل مرة أخرى ، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الفنان محمد شاهين.



وتجسد دينا دور الصديقة المقربة للسلطانة،واكتشفت غادة عبد الرازق أن الأشخاص الذين يسكنون معها في المنزل أنهم قاموا بحفر حفرة للمياه،وعندما علمت غادة بذلك قامت بطرد السكان لكنهم أوضحوا لها أن ابنهم كان سيتعرض للقتل إذا لم يفعلوا ذلك.





يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق،شريف إدريس،محمود عبد المغني،محمد شاهين،محمد لطفي،حسن حسني،رنا رئيس،والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم،إخراج محمد بكير.