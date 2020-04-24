Advertisements

برشلونة يبلغ مانشستر سيتي بسعر بيع لاعبه

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر

كشفت صحيفة (سبورت) الإسبانية، أن برشلونة الإسباني استقر على رحيل نجم الفريق في الميركاتو المقبل.

ويعمل برشلونة على بيع ظهيره الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، وحدد سعرًا للتنازل عنه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكاتالوني لم يقتنع كثيرًا بالمستويات التي قدمها سيميدو منذ وصوله من بنفيكا البرتغالي في صيف 2017.

وتابعت الصحيفة، فإن برشلونة سيكون على استعداد للتنازل عن صاحب الـ26 عامًا مقابل 45 مليون يورو.

ويحظى سيميدو باهتمام كبير من قبل مانشستر سيتي، في ظل رغبة الإسباني بيب جواردويولا في ضمه لملعب الاتحاد.

أخبار تهمك

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. بث مباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة 1 على "mbc مصر"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس إعادة معار جديد إلى الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - نجم برشلونة يخضع لعملية جراحية

منذ أقل من ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 11 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 11 ساعة

حسام عاشور يختار وجهته القادمة عقب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 10 ساعات

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

05:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم