بعد اعتقادها انتهاء المقلب.. غادة عادل تقع في مياه

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استضاف الفنان رامز جلال الفنانة غادة عادل في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي" ويذاع على قناة " mbc" الساعة ال6:30 مساء.





وقام رامز جلال باخافتها من خلال لف كرسي الاعتراف لتكون وجهها إلى الأرض التي يوجد بهام بحيرة مياه ثم يضع بها "عقرب" وقامت "عادل" بإعلاء صوتها عليه، فقام بمعاقبتها من خلال دوران كرسي الاعتراف الأستوديو مرة أخرى ثم أنزلها وأخرج ثعبان من صندوق وأخافها به لتقول " محدش يزعل مني ومسامحة كل الناس ولو عملت لحد حاجة ميسامحنيش".



وتم فك أربطة كرسي الاعتراف وقامت غادة عادل بالبكاء الشديد وبكسر أجزاء من تكوينات الأستوديو، وضرب رامز وإعلاء صوتها، وكانت المفاجأة أن تقع "عادل" في بحيرة مياه بعد اعتقادها أنه بذالك انتهت الحلقة.





يذكر أن رامز جلال يقوم كل عام ببرنامج مقالب مختلف عن العام السابق، وينتظر الجمهور كل عام الفكرة المختلفة لبرنامجه ومن أبرز سلاسل برامجه "رامز ثعلب الصحراء"،" رامز قلب الأسد"،" رامز عنخ آمون".

