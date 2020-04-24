أولى كوارث كورونا.. إلغاء الدوري الهولندي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عدم استكمال الموسم الحالي من مسابقة الدوري الهولندي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.





وشمل القرار على عدم تحديد بطل للدوري الهولندي هذا الموسم علماً أنّ أياكس كان متصدراً للمسابقة حتى لحظة تأجيل الموسم التي اتخذت الشهر الفائت للحد من انتشار فيروس كورونا.





ولن يهبط أي فريق لدوري الدرجة الأدنى بموجب القرار الجديد وكذلك لن يصعد أي فريق لدوري الدرجة الأولى، كما سيتأهل أياكس وألكمار إلى التصفيات التأهيلية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



