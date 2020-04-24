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بعد عرض أولي حلقات فلانتينو.. شريهان توجه رسالة إلى عادل امام

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:57 م
شيريهان
شيريهان
أماني سلام
وجهت الفنانة شريهان، رسالة خاصة إلى الزعيم عادل امام، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "شيريهان": "بيقولها أوعي تبقي شايله مني/أنا بحب ب ب ك/أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك.


وأضافت "لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت آخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ڤالنتينو 2020 باختصار عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس مصر لا والله للعالم أجمع.


مسلسل "فلانتينو"، تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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