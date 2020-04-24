شاهد.. البث المباشر لأولى حلقات مسلسل بالقلب على LBCI Lebanon

انطلقت منذ دقائق أولى حلقات مسلسل بالقلب بطولة النجمة اللبنانية كارمن لبس وتأليف طارق سويد وذلك عبر شاشة LBCI Lebanon.وشوقت كارمن لبس محبيها للحلقة الأولى من بالقلب وعلقت قائلة:‏الحلقة الأولى من ‎#بالقلب هلق عال-LBCI ناطرة تعليقاتكن.بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.لمشاهدة المسلسل أضغط