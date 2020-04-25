بايرن ميونيخ يعلن خضوع كوتينيو لعملية جراحية

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني أن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو خضع لعملية جراحية في الكاحل الأيمن، وسيبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي خلال أسبوعين.





ويستمر تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حتى الشهر المقبل، وتأمل الأندية استئناف الدوري الألماني (بونسليغا) حتى دون حضور الجماهير.





ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند.



