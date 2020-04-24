أحمد حسن راؤول يستكمل نجاحاته في رمضان بأغنية "قادرين"

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طُرح منذ قليل أغنية "قادرين" على الصفحة الرسمية لصيدليات مصر عبر موقع "فيس بوك" ، وعلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي، وعلى كافة القنوات التلفزيونية.



جمعت هذه الأغنية أربعة من نجوم الفن الذين تركوا بصمة في قلوبنا وعقولنا بفترة التسعينات، هم "مصطفى قمر، ايهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري" ، مما أعطوها بريق خاص بها، تعود الأغنية ضمن حملة إعلانية.



تعد الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر توما، فكرة وإشراف أحمد درويش.



وتقول كلمات الأغنية:"حبة حاجات موجودة بنا من سنين... حبة مواقف ذكريات بتجيب حنين..حبة صور بتقوي روحنا على الحياة....وحشني لما نكون سوا متجمعين...مهما الظروب جت صعبة ديماً قدها ...سوا مستحيل أحلامنا حد يهدها...إخوات وعيلة جيران وناس بنودها...هنقدر بكلمة نبدل الوش الحزين ..قادين على اي تعب قادرين.. هنكمل لا مش واقفين .."

