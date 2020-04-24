قبل عرض الاختيار.. تعرف على البطل الحقيقي أحمد المنسي

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ينتظر جمهور الدراما المصرية والعربية بكل لهفة وشوق مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء،ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎



وفي هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن الشهيد أحمد المنسي:



1- وُلد الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى عام 1977 فى مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة ٩٢ حربية.



2_ عمل الشهيد البطل بعد تخرجه كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة ٩٩٩ قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة.



3- التحق الشهيد البطل بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم «SEAL» عام ٢٠٠١ ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٦.



4- حصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام ٢٠١٣، وتولى قيادة الكتيبة «١٠٣» صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامى حسنين الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام ٢٠١٦، والشهيد كان مشهودًا له بالكفاءة والانضباط العسكرى وحسن الخلق من الجميع، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.



5-_استشهد البطل أحمد المنسى نتيجة إصابته بطلقة رصاص حيث كان فوق سطح المبنى الذى تمت محاصرته من قبل الإرهابيين، وكان الشهيد يطلق النيران على الإرهابيين من فوق سطح المبنى للدفاع عن الكتيبة وباقى زملائه، واستشهد ومعه عدد من أفراد الكتيبة فى كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية فى ٧ يوليو عام ٢٠١٧ مقدمين أرواحهم ثمنًا للدفاع عن الوطن ولتروى دماءهم الذكية أرض الأنبياء.