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بسبب مسلسل "خيانة عهد" بتر يد الفنانة يسرا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:15 م
يسرا
يسرا
مصطفى فكيه
بدأت منذ قليل أولى حلقات مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني الحالى حيث ظهرت في بداية الحلقة بـ فستان فرح أبيض وتجلس لوحدها بدون عريس. 

وتنظر الى نفسها والى المكان باستغراب شديد وفجأة تجد أيادي مرعبة الشكل يبدو عليا يد شيطان يخطف منها الذهب التي ترتدية، ثم يأتي شاب يرتدي قناع وأعطاها سكين كي تتخلص من خطر اليد التي تحاول قتلها وأثناء محاولتها في قطع يد الشيطان قطعت يدها، وبعدها استيقظت من الحلم.

و يُعرض مسلسل "خيانة عهد" على قناة "cbc" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الثانية له في تمام الساعة الثانية عشر وربع منتصف الليل، والإعادة الثالثة له في تمام الساعة الخامسة ونصف صباحًا
مسلسل "خيانة عهد" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من اﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، هنادي مهني

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