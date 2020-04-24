Advertisements

"شيكو"يفاجئ "سمر" بفستان زفاف جديد في "اللعبة"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:17 م
اللعبة
اللعبة
سيدة صادق
لم يكتفي "ماظو" بإفساد وجة العروسة بالمساحيق الملونة، ولكنة مصر علي إفساد الفرح بالكامل، للفوز بالتحدي والجايزة المالية(100ألف جنية) ، علي الجانب الآخر تستمر محاولات "شيكو" (وسيم) لإصلاح ما أفسدة "ماظو" لحفاظ علي سمعة الفندق.

وقام "ماظو" بوضع الكاتشب علي فستان العروسة لإفساد الفرح، فتتفاجئ "سمر" بأن فستانها لم يعد يصلح للزفاف، فتملأ صرخاتها، أرجاء الفندق، ليفاجئها "وسيم" بشراء فستان جديد لها، لكي يكمل باقي مراسم الزفاف، فيفسد خطة "ماظو" لإفساد الفرح للمرة الثانية.

يذكر أن من ضمن شروط التحدي الثاني هو إفساد "فرح سمر " في فندق مشهور، وهو فندق "وسيم " وذلك للفوز بالتحدي وبجائزة مقدارها 100 ألف جنية، يشك وسيم أنها مؤامرة، لإفساد سمعة الفندق ويصمم علي أن الفرح يكتمل، علي الجانب الآخر يحاول "ماظو" إفساد الفرح" للفوز بالتحدي.

وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،

ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي.

لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 12 ساعة

بعد عرض أولي حلقات فلانتينو.. شريهان توجه رسالة إلى عادل امام

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس إعادة معار جديد إلى الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

شاهد.. بث مباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة 1 على "mbc مصر"

منذ حوالي 3 ساعات

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

فندق "ألماظة".. وجهة الإيطاليين والألمان المجهولة

8 رسائل خفية تضمنها فستان زفاف بريانكا تشوبرا الخيالي (فيديو)

أخرهن هنا الزاهد .. شاهد فساتين زفاف النجمات فى صيف 2019

"متسولة"تفاجئ هشام ماجد "بسبب إبن الجيران" في مسلسل "اللعبة"

جائزة 100 ألف جنيه لـ شيكو وهشام ماجد في مسلسل "اللعبة".. تعرف على التفاصيل

هشام ماجد يحاول إفساد فرح سمر للفوز بالتحدي الثاني في مسلسل" اللعبة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

08:15 م

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم