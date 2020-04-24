Advertisements

أسهل طريقة عمل الفول المدمس لتقديمه على مائدة السحور رمضان 2020.. كيفية تدميس الفول في المنزل بطعم المطعم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:00 م
طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول
أسهل طريقة عمل الفول المدمس لتقديمه على مائدة السحور رمضان 2020.. كيفية تدميس الفول في المنزل بطعم المطعم

طريقة عمل الفول المدمس، يبحث الملايين من المصريين خلال الفترة الحالية على كيفية تدميس الفول في المنزل بعد اقتراب شهر رمضان 2020 الذي لم يتبقى عليه إلا أياما معدودة، حيث يعد الفول المدمس هو أحد أهم المأكولات التي يتم تناولها يوميا على مائدة إفطار صحور رمضان 1441، وقد يواجه المصريين بعض الصعوبات في تناول الفول هذا العام نظرا لوباء كورونا الذي أصاب البلاد مما أجبر الحكومة على فرض حظر التجوال وغلق جميع المحلات والمطاعم في تمام الخامسة وهذا ماقد يعوق البعض في شراء الفول لضيق الوقت، كما سيخشى البعض من تناول أي أكل من الخارج وسيسعى لعمل الفول في المنزل، ولذلك فسوف نشرح لكم الطريقة بأسهل الطرق وبطعم المطعم.

مع أول أيام رمضان المبارك اليوم الجمعة أعاده الله علينا وعليكم بكل خير ويمن وبركات،فقد زادت عمليات البحث بشكل كبير على طريقة عمل الفول المدمس بطعم العربية والمطاعم لتناوله على مائدة الصحور.

طريقة عمل الفول المدمس لرمضان 2020

أولا المقادير:

عدد كوب واحد من فول التدميس.
عدد 1 ملعقة من العدس الأصفر.
زيت.
ليمون
ملح
بصل
بصل أخضر
فلفل رومي
فلفل حار


طريقة تدميس الفول في المنزل بطعم المطعم

لمدة 8 ساعات على أقل تقدير، قومي بنقع الفول في وعاء مليء بالماء.

قومي بتصفية الفول بعد ذلك جيدا.

ضعي الفول في الدماسة.

ضعي العدل مع الفول بعد غسلة جيدا، ثم غطيها بالماء المغلي.

ضعي الدماسة على نار هادئة ثم زيدي النار تدريجيا حتى تغلي المياة مجددا.

قومي الآن بوضع ماء مغلي من جديد في الدماسة حتى يصبح الفول مغطي تماما.

غطي الدماسة وضعيها الآن على السخان الكهربائي لمدة سبع ساعات.

قومي الآن بإضافة ماء مغلي مجددا إلى الدماسة بعد 3 ساعات ونصف من المدة في حالة ملاحظة نقص المياه، ثم اتركيها تكمل المدة.

الآن أصبح الفول جاهز، يمكن لكل شخص يقوم بتحضيره بالتوابل والطريقة التي يحبها، وألف هنا وشفا.

أسهل طريقة عمل الفول المدمس لتقديمه على مائدة السحور رمضان 2020.. كيفية تدميس الفول في المنزل بطعم المطعم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طريقة عمل الفول المدمس طريقة عمل الفول طريقة تدميس الفول بطعم المطعم طريقة تدميس الفول زي المطهم طريقة تدميس الفول رمضان 1441 أول أيام رمضان

أخبار تهمك

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بالكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 22 ساعة

بعد عرض أولي حلقات فلانتينو.. شريهان توجه رسالة إلى عادل امام

منذ ساعة و 10 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس إعادة معار جديد إلى الفريق

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. بث مباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة 1 على "mbc مصر"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أحسن من المطاعم.. طرق مختلفة لعمل "الفول" في المنزل

طبق أساسي في رمضان 2019.. جربي تحضير الفول المصري على أصوله

لـ"ست البيت".. نصائح عند تدميس الفول في رمضان 2019

طريقة عمل الفول المدمس

جهزي بيض بالطماطم وفول بالطحينة على مائدة السحور

زي المطعم.. طريقة بسيطة لعمل الكفتة في المنزل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:22 م

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

08:15 م

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم