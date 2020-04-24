أسهل طريقة عمل الفول المدمس لتقديمه على مائدة السحور رمضان 2020.. كيفية تدميس الفول في المنزل بطعم المطعم

طريقة عمل الفول المدمس، يبحث الملايين من المصريين خلال الفترة الحالية على كيفية تدميس الفول في المنزل بعد اقتراب شهر رمضان 2020 الذي لم يتبقى عليه إلا أياما معدودة، حيث يعد الفول المدمس هو أحد أهم المأكولات التي يتم تناولها يوميا على مائدة إفطار صحور رمضان 1441، وقد يواجه المصريين بعض الصعوبات في تناول الفول هذا العام نظرا لوباء كورونا الذي أصاب البلاد مما أجبر الحكومة على فرض حظر التجوال وغلق جميع المحلات والمطاعم في تمام الخامسة وهذا ماقد يعوق البعض في شراء الفول لضيق الوقت، كما سيخشى البعض من تناول أي أكل من الخارج وسيسعى لعمل الفول في المنزل، ولذلك فسوف نشرح لكم الطريقة بأسهل الطرق وبطعم المطعم.





مع أول أيام رمضان المبارك اليوم الجمعة أعاده الله علينا وعليكم بكل خير ويمن وبركات،فقد زادت عمليات البحث بشكل كبير على طريقة عمل الفول المدمس بطعم العربية والمطاعم لتناوله على مائدة الصحور.





طريقة عمل الفول المدمس لرمضان 2020





أولا المقادير:





عدد كوب واحد من فول التدميس.

عدد 1 ملعقة من العدس الأصفر.

زيت.

ليمون

ملح

بصل

بصل أخضر

فلفل رومي

فلفل حار









طريقة تدميس الفول في المنزل بطعم المطعم





لمدة 8 ساعات على أقل تقدير، قومي بنقع الفول في وعاء مليء بالماء.





قومي بتصفية الفول بعد ذلك جيدا.





ضعي الفول في الدماسة.





ضعي العدل مع الفول بعد غسلة جيدا، ثم غطيها بالماء المغلي.





ضعي الدماسة على نار هادئة ثم زيدي النار تدريجيا حتى تغلي المياة مجددا.





قومي الآن بوضع ماء مغلي من جديد في الدماسة حتى يصبح الفول مغطي تماما.





غطي الدماسة وضعيها الآن على السخان الكهربائي لمدة سبع ساعات.





قومي الآن بإضافة ماء مغلي مجددا إلى الدماسة بعد 3 ساعات ونصف من المدة في حالة ملاحظة نقص المياه، ثم اتركيها تكمل المدة.



