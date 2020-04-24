قبل انتهاء أولى حلقاته.. مسلسل "بالقلب" ينافس أولاد آدم بقوائم التريند

Advertisements

انطلقت منذ دقائق أولى حلقات مسلسل بالقلب بطولة النجمة اللبنانية كارمن لبس وتأليف طارق سويد وذلك عبر شاشة LBCI Lebanon.



وقبل انتهاء أحداث الحلقة الأولى، احتل بالقلب قوائم التريند في لبنان وذلك بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وشارك في الهاشتاج عدد كبير من المشاهير بلبنان الذي أعربوا عن إعجابهم بالحلقة وأن الأحداث تمس القلب.



وبذلك، دخل بالقلب المنافسة مع مسلسل أولاد آدم والذي تصدر قوائم التريند أيضًا وذلك استعدادًا لعرض أولي حلقاته وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن.



بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.