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شيكو يجبر زوجته على القيام بدور الراقصة لاستكمال باقي مراسم الفرح "اللعبة"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:21 م
اللعبة
اللعبة
سيدة صادق
رغم كل محاولات هشام ماجد"ماظو"لإفساد الفرح، للفوز بالتحدي والجائزة المالية (100ألف جنية) الا أن كل محاولاته تبوء بالفشل بسبب شيكو (وسيم).

واتفق "ماظو" مع صديقة صاحب الصوت الردئ ليحي الفرح وكانت كلمات الأغنية :"أنا بكرهكو كلكم، بكرهكم من قلبكو" وذلك محاولة منة لطرد المعازيم وإجبارهم علي ترك الفرح،

واتفق "ماظو" مع الراقصة لكي تخبر "شيكو"(وسيم) أنها لا تستطيع إحياء الفرح حيث أنها إعتزلت الرقص، وستعمل في ملجأ أيتام، ليقوم شيكو بإجبار زوجتة "إسراء" علي القيام بدور الراقصة" ويخبرها:" ينفع تنزلي بدل الراقصة " لترد:" بدلها إزاي؟؟ "فيقول لها أنة لا يريد ان يخسر"الزبائن"، فاندهشت وقالت لة انا ولا الجيست ليصدمها بالرد قائلاً الجيست أهم طبعاً.

يذكر أن من ضمن شروط التحدي الثاني هو إفساد "فرح سمر " في فندق مشهور، وهو فندق "وسيم " وذلك للفوز بالتحدي وبجائزة مقدارها 100 ألف جنية، يشك وسيم أنها مؤامرة، لإفساد سمعة الفندق ويصمم علي أن الفرح يكتمل، علي الجانب الآخر يحاول "ماظو" إفساد الفرح" للفوز بالتحدي.

وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،

ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي.

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