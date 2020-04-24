المواعيد والقناة الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل لعبة النسيان المعروض في رمضان 2020

لعبة النسيان.. يأتي رمان 2020 في ظروف استثنائية على العالم أجمع، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحالة الركود التي ضربت كافة الدول، بعد الإجراءات المتبع من الحكومات للحد من انتشار "كورونا".





مسلسل لعبة النسيان





ويأتي الموسم الدرامي هذا العام وسط زخم كبير من حيث عدد الأعمال الدرامية والبرامج المقدمة خلال الشهر المبارك ومن بينها لعبة النسيان أحد اهم المسلسلات المقدمة في رمضان 2020.





مسلسل لعبة النسيان ودينا الشربيني





وتدخل النجمة دينا الشربيني بمسلسلها لعبة النسيان والذي تقوم ببطولته مع نخبة كبيرة من نجوم الفن والوسط الحاليين، ليتساءل الكثيرون عن كل تفاصيل المسلسل الجديد.





مسلسل لعبة النسيان والبطولة





وشهد عام 2019 رواج النجمة دينا الشربيني بعدما زادت الأنباء بارتباطها بالهضبة عمرو دياب لتشغل اهتمامات الملايين نظرًا لشعبية الجارفة للنجم دياب، لتدخل بقوة بأول بطولة لها وتصبح أحد أهم الفنانات الموجودين على الساحة، وتقوم بأداء ثاني بطولة لها في مسلس لعبة النسيان والذي تقوم به بدور البطولة.





القناة الناقلة لمسلسل لعبة النسيان ومواعيد العرض





وأعلنت مجموعة قنواتMBC" مصر" مالكة حقوق البث عن إذاعة لعبة النسيان عبر قنواتها في تمام الساعة العاشرة 10 مساء، ويعرض على قناة قناة mbc مصر 2 في تمام الساعة الثامنة 8 مساء.





وحرصًا من موقعنا "الفجر" الإلكتروني على تلبية كافة احتياجات واهتمامات متابعينا الكرام، نقدم لكم تردد قنوات إم بي سي مصر المعروض عليها لعبة النسيان عبر القمر الصناعي نايل سات في السطور التالية:





القمر الصناعي: نايل سات





التردد: 11470





معدل الترميز: 12015





استقطاب القناة: عمودي





معدل تصحيح الخطأ: 56





أحداث مسلسل لعبة النسيان





تدور أحداث مسلسل لعبة النسيان حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، في قالب درامي مميز.





مسلسل لعبة النسيان وشخصية البطولة





وتقدم دينا الشربيني في دور البطولة شخصية "رقية" التي يدور حولها تفاصيل وأحداث مسلسل لعبة النسيان والتي تتعرض لفقد بالذاكرة عقب إنجابها طفلها يحيي ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.











