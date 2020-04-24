الرئيس الأمريكي يوقع على حزمة مساعدات جديدة لمواجهة كورونا





وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على تشريع ينص على حزمة مساعدات جديدة بقيمة نحو 500 مليار دولار ليصبح قانونا لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك في أحدث جهد من قبل الحكومة الفيدرالية لتحفيز الاقتصاد المتعثر والمستشفيات المثقلة، و هذا هو رابع مشروع قانون لتخفيف آثار تفشي الفيروس التاجي يقره الكونجرس.





ووفقاً لما ذكره مكتب الميزانية التابع للكونجرس، فقد قدم الكونجرس ما لا يقل عن 2.4 تريليون دولار لأعمال الإغاثة والفحص والعلاج والمدفوعات المباشرة للأفراد والعاطلين عن العمل.





ويتضمن أحدث مشروع قانون أكثر من 300 مليار دولار لبرنامج حماية الرواتب، الذي يمنح الشركات الصغيرة قروضا يمكن شطبها إذا استخدمتها لدفع الأجور والمزايا والإيجارات والمرافق، و60 مليار دولار لقروض ومنح المساعدة في حالات الكوارث لإدارة المشروعات الصغيرة. كما يشمل أيضا منحا بقيمة 75 مليار دولار للمستشفيات، و25 مليار دولار لتحسين فحوص الكشف عن الفيروس.



