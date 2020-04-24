الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي





دخل نادي الزمالك في منافسة مع نظيره النادي الأهلي على صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويتنافس قطبي الكرة المصرية على التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف القادم.





وكثف الزمالك مفاوضاته بشكل كبير مع باهر المحمدي لضمه في الصيف القادم.





كما جهز الزمالك عرض ضخم لخطف المحمدي من الأهلي بقيمة 20 مليون جنية بالاضافه إلى لاعبين من الفريق وهما كابونجو كاسونجو وعمر السعيد.





وينتظر النادي الأبيض رد مسئولو الإسماعيلي على العرض المقدم لضم باهر المحمدي في الصيف.



