تعرف على موعد عرض مسلسل فلانتينو على قناة DMC في شهر رمضان ٢٠٢٠ وموعد الإعادة

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يشارك الفنان محمد كيلاني مع الزعيم عادل إمام، في السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "فلانتينو"، ويعرض المسلسل عبر شاشة"DMC"، حيث نشر كيلاني صورة عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، بمواعيد عرض المسلسل على عدد من القنوات.



ويعرض مسلسل "فلانتينو" عبر شاشة "DMC"، في تمام الساعة السادسة و30 دقيقة، على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الواحدة صباحًا من اليوم التالى والواحدة مساء، والذي شهد ظهور الفنان محمد كيلاني إلى الأعمال الدرامية بعد غياب اقترب عن ثلاث سنوات متتالية، وكان بداية الظهور عام 2019 بمسلسل "الأنسة فرح"، ليشارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فلانتينو".



والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشارك في هذا العمل عادل إمام، دلال عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، سليمان عيد، سليمان عيد، وفاء صادق، وفاء صادق و وفاء صادق، المسلسل إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر





