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أمريكا تخطط للاستحواذ على شركات الطاقة بعد تراجع الطلب على النفط

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
رويترز

 قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة أمريكية كخيار محتمل في ظل سعيها لمساعدة قطاع النفط والغاز بالبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب، متحدثا بصحبة منوتشين خلال مناسبة بالبيت الأبيض، إنه يريد مساعدة قطاع النفط والغاز، واقترح إمكانية شراء الحكومة الاتحادية الوقود من أجل البلاد مقدما، وكذلك شراء تذاكر طيران مقدما.

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