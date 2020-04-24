ملخص الحلقة الأولى من مسلسل ''عمر ودياب''

Advertisements

تبدأ أولى حلقات مسلسل عمر ودياب بمشهد للفنان علي ربيع الذي يقوم بتجسيد شخصية "عمر"، ويدرب العديد من اللاعبين على كرة السلة.



ويتأخر واحدا من الفريق ثم ينزعج منه وحينما يأتي يتفاجئ بطوله ثم يمزح معه قائلا: "كلنا واحد قدام واقفين على نفس الأرض".



ثم يلعبون ويصيح عمر فيهم "أنا الكابتن هنا"، ثم يأخذ الكرة وعند اضعها في السلة يقع ويصاب بكتفه.



بدأ الفنان مصطفى خاطر عمله وعند وقوفه على خرسانة البناء يتعرض لكهرباء، ثم يقع من فوق المبني على سيارة أثناء سيرها ويقول ''شكرا جدا أه ألحقيني يا أما" ويفقد الوعي.



وعند ذهابهم للمستشفى تسأل الفنانة نهال عنبر التي تجسد دور والدة "دياب" الذي يجسده الفنان مصطفى خاطر، ويقول لهم الطبيب أن دياب يجب أن يجلس على خشب حتى تتفك الكهرباء.



وتصرخ الفنانة نهال عنبر لما قاله الطبيب، ويصيح الفنان محمد محمود الذي يجسد دور خال الفنان علي ربيع عندما يقول له الطبيب ابن اختك كتفه اتفتك قائلا: "يا عيني يا ابن اختي"، ثم يقول للفنانة نهال عنبر "يا أم المتكهرب"، وترد عليه قائلة: "يا خال المفتوك" ثم يغني أغنية "يا أم المتكهرب رشي الملح سبع مرات".



ثم يخرج مصطفى خاطر من المستشفى ويجلس مع خطيب أخته الفنان الفنانة "داليا الخولي" ويرفض أن تتزوج أخته بهذه الطريقة، ثم تصيح الفنانة نهال عنبر قائلة: "يعني حتى العريس اللي ما صدقنا يوافق بأختك هطفشوا".



يذهب عمر الى صالة الكاراتية الخاص بالفتاة التي يحبها وعندما تسألوا هتتجوزني أمتى، يقول لها انا دلوقتي بقيت عاطل بعد ما وقعت مينفعش ألعب تاني لا قديم ولا جديد مفيش جواز انا عاطل، لتصرخ فيه وتقول له انا معاك من أيام الحزام الأحمر في الفريق، وتسلط عليه الأطفال التي تقوم بتدريبهم ويجروا ورائه.



ويقول "عمر" احنا فقريين قوي يالا حتى البت اللي حبتها لا عارف اتجوزها ولا أسيبها، ويرد عليه مصطفى خاطر مش عارف أعمل ايه في أمي وأختي اللي عنست، ليرد عليه ربيع مازحا: "أيه ده أمك عنست".



ثم يقول عمر له متقلقش يا دياب احنا ناجحين وهنقدر نحقق كل حاجة، ليرد دياب ناجحين ايه انت مش كنت بتعيط دلوقتي ناجحين ايه بس، ليرد عمر قائلا: "تفائلوا بالخير".



يرد دياب عليه احنا بنتقاسم كوباية الشاي، وبعدين انت شربت أكتر من نصيبك ليه، ليرد عمر مازحا: "انت خدت بالك ازاي اني عديت النص".



لينزل شخصا غريب من السيارة ويستغربونه ويقول عمر ''هو ده مش أيمن النتن"، ويجلسون معه ويعجب عمر بالسلسلة الخاصة به ويطلب "دياب" منه أن يعزموا على بوريو أغلى حاجة في القهوة، ويقول له "عمر" أنا عايز بيتيفور وحلوة السلسلة دي ليرد عليه عينك انت من السلسلة عجباك انا عارف.



ثم يبدأ عمر ودياب التخطيط لشراء تاكسي يعملون عليه ويذهبوا الى معرض سيارات برئاسة الفنان محسن منصور والذي يوافق بإعطائهم سيارة لكن يجب على أحد يكون موظفا لكي يضمنهم.



ويذهب الفنان علي ربيع لمنزل خاله الفنان محمد محمود برفقة الفنان مصطفى خاطر، ويبحثون عنه ويقول "عمر" هو راح فين ده مش في المطبخ شكله نايم، ويستيقظ الفنان محمد محمود من نومه قائلا: "ايه هما بيقبضوا على النايمين دلوقتي"، ليقول له عمر اسمعني احنا هنجيب تاكسي نشتغل عليه بس لازم تمضي احنا ضامنا ليرد الفنان محمد محمود قائلا: "انا مبمضيش انا اتجوزت مرات خالك بتوكيل عشان التوكيل بتاعي لكن دفتر المأذون مش بتاعي"، ليرد "دياب" قائلا: "شفت يعني مضيت اهو امضيلنا بقا".



ويقول "عمر" له امضي يا خالي مش كفاية حرمتني من حنان الأم، ليقول له الفنان محمد محمود وانا مالي هو انا اللي قولتلها ارمي نفسك من البلكونة، ليرد عمر "ممسكتهاش من البلوزة ليه وأنقذتها"، ثم يرد "دياب" على الفنان محمد محمود قائلا: "بس خلاص متقولوش حاجة عشان نفسيته متتعبش حالته النفسية صعبة".



ويذهب الفنان محمد محمود معه لكي يضمنهم ويأخذون السيارة ثم يكون فيه فارق 300 جنية، يعترض الفنان محمد محمود ليرد عمر قائلا بس خلاص مش هنبوظ الموضوع على 300 جنية أدفع، ثم يأخذونها ويتشاجر كل من الفنان علي ربيع والفنان مصطفى خاطر على شيفتات السيارة، ويقول دياب انا شيفتي بليل انا بحب أصحى براحتي، ثم يفصل بينهما الفنان محمد محمود ويقول له "عمر'' تعالى يا خالي اروحك انا اللي هسوق ليعتوض دياب وانت تسوق ليه انا اللي هسوق ليقول عمر ده خالي وانا اللي هسوق واروحوا.



ثم يقول عمر لدياب انا هسوق وانت يا دياب أمسك الفتيس، وانت يا خالي لو عاوز تدوس فرامل دوس، ثم يقول دياب للفنان محمد محمود تعالى أعلمك السواقة أهم حاجة في السواقة انك تقعد ورا شوفت دي أول حاجة لازم تتعلمها.