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إلقاء زجاجات مولوتوف على مدرسة عادل إمام في أولى حلقات "فلانتينو".. التفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
أماني سلام

عرضت اليوم الجمعة قناة dmc الحلقة الأولى من مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام.

 

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، في منزله مع زوجته عفاف التي تقدم شخصيتها الفنانة دلال عبد العزيز والمعروف عنها شخصيتها القوية معه، كما ظهر أبناء "فلانتينو" الثلاثة والسائق الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان سليمان عيد.

 

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "فلانتينو " بطولة الزعيم عادل امام

 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "فلانتينو" العديد من الأحداث الطريفة لحذب المشاهد، وكانت أبرز المشاهد في الحلقة الأولي ويظهر هو رفاعة ابن فلانتينو الذي يقوم بدوره الفنان طارق الابياري مع خطيبته هبة، "في سيارتهما طالبا منه الاستعجال في تحضيرات الزواج، كما انتهيت الحلقة على مجموعة من الشباب يقومون بإلقاء زجاجات مولوتوف على مدرسة الخاصة بفلانتينو .

 

مسلسل "فلانتينو"، تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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