جمعية أمريكية تكشف الوسيلة الأكيدة لمنع انتشار كورونا (فيديو)

قال الدكتور عصام الجرجاوي، عضو الجمعية الطبية الأمريكية واستشاري الأمراض الباطنية، إن التباعد الاجتماعي مازال هو الوسيلة الأكيدة لمنع انتشار فيروس كورونا، منوها بأن هناك 72 دواء لمواجهة فيروس كورونا تحت الاختبار، فضلا عن وجود 40 مصلا تحت الاختبار أيضا.





وأشار "الجرجاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أنه ليس هناك دليل علمي على أن دواء الهيدروكسي كلوركين يعمل على مواجهة فيروس كورونا بشكل فعال، منوها بأنه طالما ليس هناك مصل فعال لمواجهة فيروس كورونا فيجب أن نلجأ للطرق الطبيعية لمواجهة الكورونا.





وأكد عضو الجمعية الطبية الأمريكية واستشاري الأمراض الباطنية، أن أشعة الشمس والرطوية العالية تضعف فيروس كورونا بصورة أكبر من درجة الحرارة المنخفضة.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.



