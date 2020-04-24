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يسرا تكتشف إدمان ابنها للمخدرات!

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:43 م
يسرا
يسرا
مصطفى فكيه
بدأت منذ قليل أولى حلقات مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني الحالي حيث ظهرت بجانب الفنان بيومي فؤاد داخل سارة متوجهين الى المكان الذي يوجد به "هشام" نجل "عهد".

وعندما وصلت يسرا منزله وطرقت الباب وجدت امراه غريبه تفتح لها الباب، ودفعتها وذهبت تبحث عنه في ارجاء المنزل ولكن الصدمة أخذت جزء كبير من عينها حينما وجدته يتعاطي المخدرات.

و يُعرض مسلسل "خيانة عهد" على قناة "cbc" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الثانية له في تمام الساعة الثانية عشر وربع منتصف الليل، والإعادة الثالثة له في تمام الساعة الخامسة ونصف صباحًا
مسلسل "خيانة عهد" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من اﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، هنادي مهني.

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