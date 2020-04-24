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تعرف على موعد عرض مسلسل "فلانتينو" على قناة DMC دراما

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:45 م
فلانتينو
فلانتينو
شيماء يونس
يشارك الفنان محمد كيلاني مع الزعيم عادل إمام، في السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "فلانتينو"، ويعرض المسلسل عبر شاشة"DMC دراما"، حيث نشر كيلاني صورة عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، بمواعيد عرض المسلسل على عدد من القنوات.

ويعرض مسلسل "فلانتينو" عبر شاشة "DMC دراما"، في تمام الساعة العاشرة، على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الرابعة الواحدة صباح من اليوم التالى والرابعة مساء، والذي شهد ظهور الفنان محمد كيلاني إلى الأعمال الدرامية بعد غياب اقترب عن ثلاث سنوات متتالية، وكان بداية الظهور عام 2019 بمسلسل "الأنسة فرح"، ليشارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فلانتينو".

والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشارك في هذا العمل عادل إمام، دلال عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، سليمان عيد، سليمان عيد، وفاء صادق، وفاء صادق و وفاء صادق، المسلسل إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر

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