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نانسي عجرم ضيفة أولى حلقات برنامج "سهرانين" مع سيرين عبد النور وأحمد فهمي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:54 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
لمياء علي
تطل مساء اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة عبر برنامج سهرانين من تقديم النجمين سيرين عبد النور وأحمد فهمي في أولي حلقاته.

‏يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقة علي مفاجآت كثيرة.

وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.

وأما عن نانسي عجرم، فقد احتلت نانسي المراتب الأولى في World Music Trending نظراً لانطلاق أغنية "العمر" التي قدمتها تتر لمسلسل "سكر زيادة" الذي سيعرض في شهر رمضان، و أصبحت على قائمة الأغاني العربية الأكثر تفاعلا واستماعًا وتداولاً عبر مواقع عالمية، بينها "يوتيوب"، ومواقع التواصل.

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