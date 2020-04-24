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تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
توصل مجلس إدراة النادي الأهلي لاتفاق مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق على تمديد عقده عقب نهاية الموسم الجاري.

وعقد الأهلي اتفاق مع فايلر على تمديد عقده لسنة إضافية مقابل رفع راتبه وجهازه المعاون إلى 36 مليون جنيه في الموسم.

وبات من المنتظر عقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة للكشف عن تفاصيل التعاقد الجديد للمدير الفني فايلر بعد اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادس.


واستقرت الإدارة على رفع راتب فايلر وجهازه المعاون مع وضع بند في العقد ينص على أنه حال الفوز ببطولتى الدورى والبطولة الإفريقية ورغب أحد الطرفين في فسخ العقد منفرداً يصبح ملزماً بسداد 6 أشهر شرطاً جزائياً.

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