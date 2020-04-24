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أمريكا.. نواب يطالبون بتقييم أداء "منظمة الصحة العالمية" تجاه كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:39 م
مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس
مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"
وكالات

طلب زعماء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" من منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، إجراء مراجعة مستقلة في رد فعل منظمة الصحة العالمية تجاه فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19". 

وقال أعضاء بمجلس الشيوخ، بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: إنه "ينبغي تشكيل لجنة على الفور وإجراء تقييم مبدئي لأداء منظمة الصحة العالمية حتى الآن تجاه أزمة فيروس كورونا، وتوصيات بشأن الإصلاحات".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون: "يبدو أن منظمة الصحة العالمية أظهرت مراعاة ملحوظة للحكومة الصينية طوال هذا الوباء، واستعادة الثقة في منظمة الصحة العالمية ستتطلب المزيد من الشفافية والمساءلة والإصلاح".

وبينما انتقدت الرسالة بشكل ضمني منظمة الصحة العالمية، فقد كانت أقل صدامية من الرئيس دونالد ترامب، الذي أوقف التمويل للمنظمة الأسبوع الماضي، واتهمها بأنها قادت على الأرجح إلى تفشي المرض على نطاق أوسع.

وفي وقت سابق من هذه الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن "تعامل منظمة الصحة العالمية مع الوباء أظهر الحاجة إلى إصلاح المنظمة"، محذراً من أن واشنطن قد لا تعيد أبدا تمويل منظمة الصحة العالمية، بل ويمكن أن تعمل على إنشاء بديل للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

ولفت متحدث باسم الأمم المتحدة إلى بيان أدلى به "جوتيريش" في يوم 8 أبريل الجاري، قال فيه: إنه "سيكون من الضروري استخلاص الدروس من وباء فيروس كورونا حتى يمكن التصدي بفعالية للتحديات المماثلة في المستقبل لكن الآن ليس الوقت المناسب لذلك".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,797 مليون إصابة، بينهم أكثر من 195 ألف حالة وفاة، وأكثر من 775 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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