أمريكا.. نواب يطالبون بتقييم أداء "منظمة الصحة العالمية" تجاه كورونا





طلب زعماء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" من منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، إجراء مراجعة مستقلة في رد فعل منظمة الصحة العالمية تجاه فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال أعضاء بمجلس الشيوخ، بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش ، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس : إنه "ينبغي تشكيل لجنة على الفور وإجراء تقييم مبدئي لأداء منظمة الصحة العالمية حتى الآن تجاه أزمة فيروس كورونا، وتوصيات بشأن الإصلاحات".





وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون: "يبدو أن منظمة الصحة العالمية أظهرت مراعاة ملحوظة للحكومة الصينية طوال هذا الوباء، واستعادة الثقة في منظمة الصحة العالمية ستتطلب المزيد من الشفافية والمساءلة والإصلاح".





وبينما انتقدت الرسالة بشكل ضمني منظمة الصحة العالمية، فقد كانت أقل صدامية من الرئيس دونالد ترامب، الذي أوقف التمويل للمنظمة الأسبوع الماضي، واتهمها بأنها قادت على الأرجح إلى تفشي المرض على نطاق أوسع.





وفي وقت سابق من هذه الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن "تعامل منظمة الصحة العالمية مع الوباء أظهر الحاجة إلى إصلاح المنظمة"، محذراً من أن واشنطن قد لا تعيد أبدا تمويل منظمة الصحة العالمية، بل ويمكن أن تعمل على إنشاء بديل للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.





ولفت متحدث باسم الأمم المتحدة إلى بيان أدلى به "جوتيريش" في يوم 8 أبريل الجاري، قال فيه: إنه "سيكون من الضروري استخلاص الدروس من وباء فيروس كورونا حتى يمكن التصدي بفعالية للتحديات المماثلة في المستقبل لكن الآن ليس الوقت المناسب لذلك".



