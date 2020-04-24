عضو بـ الكونجرس الأمريكي يوجه رسالة إلى الشعب المصري (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد توجيه عض بالكونجرس الأمريكي رسالة شكر إلى مصر قيادة وشعبا لإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة جائحة كورونا.





وقال عضو الكونجرس الأمريكي: "شكرا للرئيس السيسي، والشعب المصري لإرسالهم المساعدات الطبية"، مشيرا إلى أن المساعدات المصرية هدية كريمة تعبر عن التضامن والصداقة بين البلدين".





وأضاف: "أنتم شاركتمونا بدافع الكرم لأنكم تدركون ما نمر به من محنة بسبب الفيروس"، لافتا إلى أن مصر وأمريكا ملتزمتان بضمان أمن الشرق المتوسط، معلقا: "مكافحة مصر للوباء له وقع كبير علي شخصيا.. إنها هدية تضامن وصداقة، وأنا ممتن للشعب".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.



