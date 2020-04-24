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تحتفل كتبنا مع جمهورها بمرور خمس سنوات على تأسيسها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تحتفل منصة كتبنا في عيد ميلادها الخامس مع عشرات المؤلفين في فيديو جماعي على وسائل التواصل الإجتماعي، بمرو خمس سنوات من الانجازات، قامت فيهم بنشر ٧٥٠ كتاب إلكتروني و ٨٠٠ كتاب ورقي، ويتابعها ٣٣٠ ألف شخص على السوشيال ميديا من جميع أنحاء العالم العربي، وبدأت مؤخراً  في تقديم خدمة الكتب الصوتية  لإتاحة تحويل الكتاب المقروء الى كتاب مسموع بحيث تصل به لفئة جديدة من المهتمين، وأيضاً أطلقت نسخة جديدة من الموقع والتطبيق بواجهة استخدام أفضل وأيسر.

 

توسعت كتبنا في نشاطها بإطلاق منفذ للكتب المطبوعة بالاشتراك مع المقر، في وسط القاهرة بالحرم اليوناني للجامعة الأمريكية.

 

وشاركت مطلع العام في منتدى MIT للشركات الناشئة بالسعودية، وسط احتفاء كبير بالخدمة التي نقدمها من المؤلفين الخليجيين الشباب.

 

ووصلت للتصفيات النهائية في برنامج Access Sharjah الإماراتي للشركات الناشئة، وسط مناقسة قوية.

 

كتبنا منصة نشر شخصي تأسست في عام 2915 في مصر، تساعد الكتاب على نشر أعمالهام، وبيع أعمالهم، تستهدف القارئ العربي بشكل رئيسي، أطلقها محمد جمال وهو مهندس مصري وكاتب حائز على جائزة مسابقة الشركات العربية الناشئة MIT.

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