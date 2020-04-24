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محمد رجب يقبض على أحمد العوضي.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:31 م
محمد رجب
محمد رجب
ولاء عبد الناصر



بدء منذ قليل مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.


وظهر الفنان محمد رجب في "الاختيار"، كضيف شرف في العمل، وجسد دور ضابط شرطة وهو صديق الشهيد أحمد المنسي، وبدأ الحلقة بالقبض علي الإرهابي هشام عشماوي، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي.


يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎

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