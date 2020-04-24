شاهد.. أحمد زعيم يطرح دعاء "ع الخير قدرني" بمناسبة شهر رمضان (فيديو)

طرح الفنان أحمد زعيم دعاء دينى جديد بعنوان "ع الخير قدرنى"، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، من كلمات الشاعر محمد عاطف، وتوزيع توما، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

ويقول الدعاء:

يارب ع الخير قدّرنى..ف الدنيا والآخره أُسترنى

وارزقنى عفوك يا رحمن..اكرمنى سهلّ لى امورى

وابعدنى عن شر غرورى..نوّر طريقى ف كل مكان

بارك لى أوقاتى..وضاعف لى حسناتى

فرحنى ب ولادى..وب اهلى وبلادى

وصلّى وسلم...على النبى الهادى

يذكر ان آخر أعمال أحم زعيم كان كليب "بص فى المرايا" من كلمات ايمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ومكساج توما وإنتاج "نجوم ريكوردز" وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب.