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رغم أزمة كورونا.. إبراهيموفيتش يعود للملاعب ويسجل هدفا خرافيا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
سجل مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هدفاً افتتاحياً اليوم الجمعة، في مباراة تدريبية لفريق نادي هاماربي السويدي، الذي يمتلك اللاعب حصة أسهم كبيرة فيه.

ولم يتم السماح بحضور أي متفرجين للمباراة التدريبية التي شارك فيها لاعبون من هاماربي وآخرون من فريقين بدوريات الدرجات الدنيا، وذلك في ظل القيود المفروضة في السويد بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، لكن جرى بث المباراة تليفزيونا.

ولدى سؤاله بعد المباراة عما إذا كان من المحتمل أن يعود للعب في الدوري السويدي الممتاز، قال إبراهيموفيتش في تصريحات لقناة "دي.بلاي": "دائماً ما كنت أقول إنني لن ألعب في الدوري السويدي الممتاز، لكنني قلت أشياء أخرى أيضاً. لنرى ما سيحدث".

وعاد إبراهيموفيتش إلى السويد في مارس (أذار) الماضي، عندما توقفت منافسات الدوري الإيطالي بسبب أزمة كورونا، وذلك لفترة لم تحدد بوضوح حتى الآن، علما بأن عقده مع ميلان ينتهي بنهاية يونيو (حزيران).

وقال إبراهيموفيتش إنه من الأفضل أن "يتدرب في السويد في الوقت الحالي".

وأضاف النجم الذي تدرب عدة مرات مع فريق هاماربي خلال وجوده في السويد: "أريد أن العب كرة القدم لأطول فترة ممكنة، لكن لنرى ما سيحدث".

وأضاف: "أنا ممتن للغاية لتمكني من التدريب مع اللاعبين هنا في الوقت الذي توقف فيه كل شيء في أوروبا".

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