بكاء محمد مهران في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس"وإلقاء القبض عليه

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قامت قناة "dmc" منذ قليل بعرض أول حلقة من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس" مشاداة كلامية بين "فتحي" الذي يجسد دورن الفنان أحمد زاهر،والفنان عبد العزيز مخيون بسبب رفض عبد العزيز مخيون لبيع منزله بعدما عرض عليه جميل حجازي لـبيعه مقابل ٨ مليون جنيه،ومحاولة اقناع" فتحي" لوالده أنه من الممكن أن يجعله يبيع المنزل بمبلغ أكبر،لكنه يرفض.



ثم يبدأ "فتحي" بالتشاجر مع والده وقام بمعايرة شقيقه لأنه أقل واحد في اخوته،حيث أنه يعمل في ورشة وأنه الصنايعي الوحيد فيهم،فيخبره والده بأنه لم ينجح في تربيته، ثم يخبر"فتحي" أحمد زاهر اخوته بأنه تزوج من امرأة أخرى تدعى "فدوى" التي تُجسد زوجها الفنانة روجينا، وحذرهم بعدم معرفة زوجته "شيماء" دنيا عبد العزيز بذلك الخبر.



ثم ذهب رضوان إلى الصيدلية التي يعمل بها شقيقه "فتحي" وعاتبه على الطريقة التي تحدث بها مع والده،لكنه تطاول عليه مرة أخرى.



ثم قامت مشاداة بين أولاد رضوان وقام بالصلح بينهم،واخبرته نجلاء بدر بأنه تتمنى أن يحبها مثلما يحب أولادها.





ثم نشبت مشاداة كلامية بين رحاب الجمل وشقيقتها "نورا" التي تُجسد دورها الفنانة ريم سامي بسبب أخذ الشنطة الخاصة بها دون استئذانها.



ويعمل محمد مهران في ورشة وبنك لكي يستطيع الانفاق على والدته،وهو خطيب "ريم سامي".



عبد العزيز مخيون تزوج ثلاث مرات وله سبعة أولاد.



ثم حدثت مشاجرة بين رضوان وشقيقه أحمد داش لمعرفته بأنه يتعاطى مخدرات "بُدرة"،وعندما سألته الفتاة التي كان يتعاطى معها عن سبب التشاجر لم يخبرها أنه شقيقه، واكتفى بأنه جاء له في شغل.



كما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس" قيام محمذ مهران بسرقة محل المجوهرات الخاص بزوج شقيقته الفنانة اللبنانية نور، مما دفع زوجها لضربها واهانتها في الشارع،وقيام محمد مهران بالبكاء مما دفع نور تقوم بصفعه بالقلم على خده وقامت الشرطة بالقاء القبض عليه،وقام زوجها بتطليقها.



يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش.