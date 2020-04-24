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صلاح عبد الله في أولى حلقات "الاختيار" مع أمير كرارة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:49 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر


بدء منذ قليل مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.


وظهر الفنان صلاح عبد الله في "الاختيار"، كضيف شرف في العمل، وكان برفقة الفنان محمد رجب، ودار بينهما حديث عن أحمد المنسي، ووصفوه بالشهيد إبراهيم الرفاعي، لذكاءه وحبه وولاءه لوطنه.



يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎

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