ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "بـ100 وش"

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تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل "بـ100 وش" بمشهد للنجمة نيللي كريم، التي تقوم بشخصية "سكر" وهي تضع بعض المساحيق التجميلية، وترتدي باروكة للشعر من اللون الأحمر.



وتذهب إلى احدى محلات المجوهرات، وظهر في نفس المحل النجم أسر ياسين، الذي يقوم بشخصية "عمر"، ويعمل الإثنين في النصب.



وتعود إلى المنزل وفي طريقها إليه تقوم بتغيير ملابسها، وتظهر بشخصيتها وشعرها الأصفر، وتتفق على سرقة المجوهرات عن طريق المتعاونين معها، بأن يقوموا بإنشغال العاملين وهي تسرقهم.



وأثناء خروجها تتفاجأ بـ"أسر" وكأنه ضابط شرطة، ويأخدها إلى احد الجراجات الخاصة للسيارات، ويسرق منها المجوهرات ويحجزها في احدى الغرف.



وتحاول الخروج من الغرفة، وتحاول أن تعرف من العامل في الجراج، بأنه متواطأ معه وخلال ذلك يرجع "فلاش باك" لتروي عن نفسها منذ طفولتها حتى عملت في احدى محلات الكوافير، وتعلمت النصب.



وتنتهي الحلقة وهي تبحث على الشبكة العنكبوتية عن طريق موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن "عمر" الذي قام بالنصب عليها وسرقة المجوهرات، وبالفعل تصل إليه.



مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، أسر ياسين، علا رشدي، منه سماحةن مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، تأليف أحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

