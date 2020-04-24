أحمد السقا يفوز على محمد هنيدي ويتبرع لمرضى سرطان الصعيد

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عرضت اليوم شاشة إم بي سي مصر برنامج "اغلب السقا" الذي تقدمه مع الأعلامية اللبانية رزان مغربي، بجانب أحمد السقا، وكان ضيف الحلقة النجم محمد هنيدي.



واسطتاع احمد السقا؛ أن يفوز على محمد هنيدي، بجائزة مالية قدرها 100000 جنيه مصري؛ نظير تحديه القوى.



برنامج "أغلب السقا" المسابقات الخيري الترفيهي، التي تشهد بعض الموقف الظريفه بين الضيوف وأحمد السقا.



وقام السقا خلال برنامج "أغلب السقا"، المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الجمعة بالتبرع بـ 100000 ألف جنية كاملة لدار الأورمان لعلاج لسرطان بالصعيد.