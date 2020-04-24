Advertisements

الأهلي يحسم مصيره من ضم كينو ونجم صن داونز

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:46 م
الأهلي
الأهلي
أمل الحلفاوي
حسم جهاز الكرة بالنادي الأهلي قراره بشأن إعادة محاولة المفاوضات لكسب خدمات سيرينو أو كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر الأهلي صرف النظر عن هذه الفكرة تماما، بعدما أوضح خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز، أن فكرة انتقال الأوروجوياني سيرينو للنادي الأهلي مرفوضة، مؤكدا أن موسيماني المدير الفني للفريق متمسك باللاعب.

أما بالنسبة للبرازيلى كينو الذي ارتبط اسمه بالانتقال للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ظهرت بعض التحفظات على فكرة ضم اللاعب.

جاء ذلك لتجنب منحه مقابل مادي كبير ما قد يتسبب فى فتنة داخل الفريق، بالإضافة إلى عدم قيام اللاعب بالأدوار الدفاعية.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولم يستقر حتى الآن على موعد لعودته.

أخبار تهمك

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ يوم

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 13 ساعة

بشري سارة للزمالك بشأن ضم هدف الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 12 ساعة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 13 دقيقة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عرض أولي حلقات فلانتينو.. شريهان توجه رسالة إلى عادل امام

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

08:15 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم