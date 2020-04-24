تردد قناة الحياة الجديد لمشاهدة الزعيم عادل إمام في "فلانتينو" و"النهاية" وباقة من المسلسلات المميزة

تردد قناة الحياة الجديد.. تتنافس القنوات الفضائية فيما بينها، مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث تتسابق من أجل الاستحواذ على حقوق البرامج والعمال الدرامية الكثيرة التي يتم عرضها في رمضان من كل عام.

تردد قناة الحياة الجديد

ويزداد بحث الكثيرين عن تردد قناة الحياة الجديد من أجل متابعة باقة مميزة من الأعمال الفنية والبرامج التي تستحق المشاهدة والمتوقع رواجها بشكل كبير وحصولها على نسب عالية من المشاهدات.

شاهد من تردد قناة الحياة الجديد

ويذاع عبر تردد قناة الحياة الجديد عدد من المسلسلات في رمضان التي تهم المشاهدين، والتس سيتم عرضها على مدار شهر رمضان المبارك.

تردد قناة الحياة الجديد والمسلسلات

وأطلقت مجموعة قنوات الحياة في عام 2008 لتلقى نجاحا كبيرًا وكانت تابعة لرجل الأعمال السيد البدوي شحاتة، إضافة إلى أن القائم بالأعمال هو محمد سمير وقنوات الحياة من أكثر القنوات المصرية التى لها نسبة مشاهدة عالية، وحققت نجاح ورؤية مشاهدة عريضة، وهو ما زاد من البحث على تردد قناة الحياة الجديد مع بدء رمضان المبارك

ونسعى دائمًا عبر بوابتكم "الفجر" الإلكترونية إلى تلبية كافة متطلباتكم، حرصًا منا على القيام بواجبنا في توفير كل ما يشغل بالكم، لذا نستعرض تردد قناة الحياة الجديد والمسلسلات التي تمتلك حقوق بثها عبر السطور التالية:

القمر: نايل سات

التردد: 1206

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصدر تردد قناة الحياة الجديد

ويتصدر تردد قناة الحياة الجديد ترند محرك البحث الأشهر جوجل وذلك لإعلانها عن امتلاك حقوق بث مجموعة من العمال التي يقدمها عمالقة الفن وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام والذي يطل علينا في مسلسله "فالنتينو" الذي شهد جدلا كبيرا حيث كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي.

أهم المسلسلات على تردد قناة الحياة الجديد

ويذاع عبر تردد الحياة الجديد مسلسل الفتوة الذي يقدمه الفنان ياسر جلال وتدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، إضافة إلى النجم يوسف الشريف الذي يقدم مسلسله النهاية، وتدور أحداثه في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن.

البرنس و100 وش والاختيار على تردد قناة الحياة الجديد

كما يذاع مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان عبر تردد الحياة الجديد إلى جانب مسلسل الشهيد الراحل أحمد صابر المنسي، في مسلسل الإختيار والذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، إضافة إلى مسلسل بـ100 وش والذي تقوم ببطولته نيللي كريم.