Advertisements

تردد قناة الحياة الجديد لمشاهدة الزعيم عادل إمام في "فلانتينو" و"النهاية" وباقة من المسلسلات المميزة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:45 م
تردد قناة الحياة الجديد
تردد قناة الحياة الجديد

تردد قناة الحياة الجديد.. تتنافس القنوات الفضائية فيما بينها، مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث تتسابق من أجل الاستحواذ على حقوق البرامج والعمال الدرامية الكثيرة التي يتم عرضها في رمضان من كل عام.

 

تردد قناة الحياة الجديد

 

ويزداد بحث الكثيرين عن تردد قناة الحياة الجديد من أجل متابعة باقة مميزة من الأعمال الفنية والبرامج التي تستحق المشاهدة والمتوقع رواجها بشكل كبير وحصولها على نسب عالية من المشاهدات.

 

شاهد من تردد قناة الحياة الجديد

 

ويذاع عبر تردد قناة الحياة الجديد عدد من المسلسلات في رمضان التي تهم المشاهدين، والتس سيتم عرضها على مدار شهر رمضان المبارك.

 

تردد قناة الحياة الجديد والمسلسلات

 

وأطلقت مجموعة قنوات الحياة في عام 2008 لتلقى نجاحا كبيرًا وكانت تابعة لرجل الأعمال السيد البدوي شحاتة، إضافة إلى أن القائم بالأعمال هو محمد سمير وقنوات الحياة من أكثر القنوات المصرية التى لها نسبة مشاهدة عالية، وحققت نجاح ورؤية مشاهدة عريضة، وهو ما زاد من البحث على تردد قناة الحياة الجديد مع بدء رمضان المبارك

 

ونسعى دائمًا عبر بوابتكم "الفجر" الإلكترونية إلى تلبية كافة متطلباتكم، حرصًا منا على القيام بواجبنا في توفير كل ما يشغل بالكم، لذا نستعرض تردد قناة الحياة الجديد والمسلسلات التي تمتلك حقوق بثها عبر السطور التالية:

 

القمر:                نايل سات

 

التردد:                  1206

 

الاستقطاب:              أفقي

 

معدل الترميز:         27500

 

تصدر تردد قناة الحياة الجديد

 

ويتصدر تردد قناة الحياة الجديد  ترند محرك البحث الأشهر جوجل وذلك لإعلانها عن امتلاك حقوق بث مجموعة من العمال التي يقدمها عمالقة الفن وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام والذي يطل علينا في مسلسله "فالنتينو" الذي شهد جدلا كبيرا حيث كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي.

 

أهم المسلسلات على تردد قناة الحياة الجديد

 

ويذاع عبر تردد الحياة الجديد مسلسل الفتوة الذي يقدمه الفنان ياسر جلال وتدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، إضافة إلى النجم يوسف الشريف الذي يقدم مسلسله النهاية، وتدور أحداثه في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن.

 

البرنس و100 وش والاختيار على تردد قناة الحياة الجديد

 

كما يذاع مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان عبر تردد الحياة الجديد إلى جانب مسلسل الشهيد الراحل أحمد صابر المنسي، في مسلسل الإختيار والذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، إضافة إلى مسلسل بـ100 وش والذي تقوم ببطولته نيللي كريم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تردد قناة الحياة الجديد تردد قناة الحياة 2020 تردد قناة الحياة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ يوم

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد عرض أولي حلقات فلانتينو.. شريهان توجه رسالة إلى عادل امام

منذ ساعتين و 43 دقيقة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 18 دقيقة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 7 ساعات

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ يوم

بشري سارة للزمالك بشأن ضم هدف الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

5 مسلسلات و20 برنامجا.. "الفجر الفني" ينشر الخريطة الكاملة لقناة TeN في رمضان

منافسة شرسة بين النجوم فى الماراثون الرمضانى لعام 2020

أبرزهم الزعيم.. رمضان 2020 يشهد عودة النجوم إلى الموسم الدرامي

أبرزهم عادل إمام ويوسف الشريف.. 6 نجوم حجزوا مقعدهم في دراما رمضان 2020

فيروس كورونا يوقف تصوير مسلسلات رمضان 2020

قائمة مسلسلات رمضان 2020 والقنوات العارضة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

08:15 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم