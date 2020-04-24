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أحمد العوضي يخطف الأنظار بعد ظهوره في "الاختيار"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:58 م
العوضي
العوضي
ولاء عبد الناصر
بدء منذ قليل مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وظهر الفنان أحمد العوضي في "الاختيار"، بشخصية الإرهابي هشام العشماوي، وقام بتجسيد الدور بشكل مميز لفت انتباه الجمهور، وكانت من أبرز مواقفه السيئة، أنه قام بتعنيف عسكري له، قام بتجسيده الفنان محمود حافظ، وحرمه من إجازته، لأنه وجده يغني في فترة راحته.

يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎

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