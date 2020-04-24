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تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.4% خلال أسبوع

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:36 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية
الفجر الاقتصادي

أنهى مؤشر السوق السعودي الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.4 % وبنحو 27 نقطة عند 6605 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 6632 نقطة.

 

 

 

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية هذا الأسبوع ارتفاعا، إذ بلغت نحو 18.26 مليار ريال (ما يعادل 3.65 مليار ريال يوميا)، مقارنة بنحو 17.44 مليار ريال (ما يعادل 3.49 مليار ريال يوميا) في الأسبوع الماضي.

 

 

 

وينتظر المستثمرون في السوق السعودي إعلان الشركات المدرجة نتائجها المالية للربع الأول من العام 2020، حيث أعلنت حتى يوم الخميس 16 شركة بدون احتساب الشركات المختلفة سنتها المالية

 

وسجلت 10 قطاعات انخفاضا مقارنة بالأسبوع الماضي، تصدرها قطاع "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ4.2 %، تلاه قطاع "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.3 %، وتراجع قطاع "المواد الأساسية" بـ1.9

%.

وسجلت أسهم 66 شركة خلال الأسبوع الماضي انخفاضا، بينما سجلت أسهم 125 شركة ارتفاعا، واستقرت أسهم 5 شركات عند نفس مستواها.

 

 

 

وتصدر صندوق "جدوى ريت السعودية" قائمة الأكثر انخفاضا بنحو 12 %، تلاه سهم "سابك" بـ8 %، وتراجعت أسهم "أسمنت السعودية" و"مصرف الإنماء" و"بنك ساب" بنسب تراوح بين 4 و5%.، في المقابل، تصدر سهم "الشرقية للتنمية" قائمة الشركات المرتفعة بأكثر من 13 %، وارتفع سهم "التعاونية" بـ12 %

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