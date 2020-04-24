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المتحدة للخدمات الإعلامية تدشن قناة مصر للقرآن الكريم وتعلن موعد البث

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:07 م
المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية
شيماء يونس
أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن انطلاق بث قناة مصر قرآن كريم، و ذلك فى فجر أول أيام شهر رمضان الكريم، وتعتبر هى أحدث قنوات المتحدة، وحدد عن البث التجريبى لها منذ أسابيع على تردد 10853  أفقي، وتعتبر مصر قرآن كريم هى أول قناة للقران الكريم باصوات مصرية خالصة و بمختلف القراءات.


وأشار المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى للمتحدة، بأن القناة تعرض تلاوات القرآن الكريم قائلا:" تضم القناة أشهر الأصوات المصرية العذبة و الحناجر الذهبية التى تربت على أيديها أجيال كاملة فى العالم الأسلامى"، وأضاف أن القناة تعرض أيضًا تلاوات لعدد من مشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ على محمود والشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ محمود على البنا والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوى والنقشبندى وغيرهم.


ونوه حسام صالح أن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المتحدة، وضح أن تكون القناة الجديدة بوابة لاكتشاف أصوات جديدة فى قراءة القرآن والإنشاد أيضًا.

والجدير بالذكر أن عدد من القنوات المختلفة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  بدأت الفترة الماضية بعرض فيديوهات التوعية والتعرف بفيروس كورونا المستجد وكذلك أساليب الوقاية منه مصحوبة بترجمة إلى لغة الإشارة، أن التوجه لتخصيص مساحة للترجمة إلى لغة الإشارة تأتي من إهتمام المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسي، بأن تتم التوعية لجميع فئات المجتمع استكمالا للمسئولية المجتمعية للمجموعة وإسهاما منها في تنمية المجتمع.

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