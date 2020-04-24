طبيب يكشف كيفية تأثر قلب الإنسان بالخوف من "كورونا" (فيديو)



وأوضح عميد المعهد القومي للقلب سابقا، أن القلب يوجد فيه 40 ألف خلية عصبية، والعلماء أطلقوا عليها بالقلب الطرفي، ويختص بجميع المشاعر، مشيًرا إلى أننا جميعنا معرضون للانفعالات والمشاعر والقلب يتأثر بها.



ونوه إلى أن إدارة الأزمة والتوتر جزء كبير يعتمد عليه القلب، والتفكير والتدبر فريضة وهناك آيات كثير تتحدث عن هذا الأمر.



وأضاف استشاري أمراض القلب، أنه سأل زوجة أحد المرضى الذين قاموا بزراعة القلب حول شخصية زوجها وأكدت أن شخصيته تغيرت بشكل كبير.



وأكمل: "القلب له مفتاح والقرآن تحدث عن هذا الأمر"، مشددًا على أن الانفعال يدمر القلب، معلًقا: " القلب ليس مضخة لضخ الدم فقط، أنما منوط به ملفات كثيرة جدا ومنها الزعل من وظائف القلب".



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.



وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.



وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، من تأثير التوتر والإزعاج على القلب خاصة في ظل ظهور وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي لم يجد له لقاح أو علاج.وقال "شعبان"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن القلب يضم خلايا عصبية كثيرة، فهو مثابة المخ الطرفي، موضحَا: " خلال عمليات زرع القلب يختلف الشخص تماما، حيث يحدث تغيير حاد في شخصية المريض".