ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "رجالة البيت"

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بدأ مسلسل "رجالة البيت" بمشهد أكرم حسني وهو يجلس مع أبنائه، ويسألونه أسئلة في المنهج، وهو لا يعرف إجابتها ويقول إجابات خطأ بطريقة كوميدية، ومن ثم يذهب لزوجته "ويزو" وهي مدرسة تعطعي دروس للأطفال في منزلها، ويسألها عن الأسئلة التي سألها له أبنائه، ثم تقول له "أنا مدرسة لغة عربية وليست دراسات إجتماعية، يتمازحان.









ويظهر في المشهد الثاني أحمد فهمي، هو يحاول سرقة مال من جده "لطفي لبيب" ومن ثم يستيقظ ويأخذ ماله مرة آخرى، يذهب فهمي لأبيه "بيومي فؤاد" ويريد منه 200 جنيه لكي يشتري فانوس رمضان في آخر يوم رمضان، ويداعب كل منهما الآخر.



ويكون المشهد الثالث بين "عارفة عبد الرسول" و"أكرم حسني" وهو يساعد والدته وهي تحمل الأثقال، ثم تعزم والدة أكرم حسني عائلة أحمد فهمي لأنهم في آخر يوم رمضان، وتحضر في العزومة بواقي أكل أيام رمضان السابقة، ويمزحوا سوياً، ويعلم بيومي فؤاد بوجود ديك رومي في المطبخ فيقول عليه، فتحذره منه وتقول إنه لعزومة غد لأصدقائها في الجيم، يتفق فهمي وحسني بأن يأكلوا الديك في الجراش ويفعلوا ذلك ويكشفهم بيومي فؤاد، ويجد جناح الديك فعندما يأكله بيومي يصوره أكرم وفهمي ويمسكوا الفيديو عليه بأنه هو الذي أكل الديك.







يذهب فهمي وأكرم لشراء ديك لكي لا تغضب عارفه عبد الرسول ويمرو بالكثير من المغامرات وفي النهاية يأتي أصدقاء عارفة عبد الرسول، ويحضر فهمي وأكرم سمكة لهم بدلاً من الديك ويزينونه على هيئه ديك، ويقوم أصدقاء عارفه بالضرب بهم بأمر من عارفة عبد الرسول، ومن هنا تنتهي الحلقة الأولى.





يشار أن مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، و هو بطولة كل من أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل حلقة .