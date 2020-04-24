محمد سامي يخطف الأنظار ببرومو "البرنس" الأكثر تشويقًا .. ويعيد تقديم رمضان دراميا بشكل جديد

رغم انشغال معظم افراد المجتمع بأزمة كورونا وما تسببه لهم من ارتباك لحياتهم اليومية والاقتصادية الا أن مجرد اقتراب أيام شهر رمضان الكريم تتحول اهتمامات وتركيز معظم الأسر مهما كانت الظروف المحيطة بهم الى جرعة الاعمال الدرامية والترفيهية التي من المقرر متابعتها خلال ايام وليالي الصيام .

والمعروف أن "البرومو" هو الاعلان التشويقي للعمل الفني والدرامي وان جاز التعبير فهو العنوان المختصر له .. لذا فقد استطاع المخرج المبدع محمد سامي أن يخطف الأنظار ببرومو مسلسله الجديد"البرنس" بفكرة درامية مبهرة جعلته الأكثر تشويقا ليتخطي حاجز المليون مشاهدة على ال "يوتيوب" بالاضافة الى ملايين المشاهدات على باقي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبيل عرض العمل الذي ينتظره الملايين من عشاق بطل العمل النجم محمد رمضان حيث تعرض اولى حلقاته مساء اليوم الجمعه على فضائية دي أم سي .

ويرجع السر وراء تصدر برومو مسلسل" البرنس" للأكثر مشاهدة هو نجاح مخرج ومؤلف العمل محمد سامي في توظيف جميع عناصر وأبطال العمل لجذب الجماهير لقضية شائكة ومدمرة أحيانا للمجتمعات العربية وهي حقوق "الميراث" وهي قضية نادرا ما تتناولها الاعمال الدرامية والسينمائية بشكل مشوق يجذب المشاهد .

ويحسب لـ محمد سامي في "البرنس" هواعادة تقديم النجم محمد رمضان واستغلال نجاحاته في أدوار "الفتونه" - التي عشقها جمهوره - وقدرته على تغييره من ادور"بلطجي" المناطق الشعبية الذي يتغلب على خصومه من الكبار واصحاب المال والنفوذ الى بطل قضية اجتماعية تمس الملايين من افراد الأسر المصرية و العربية وهي "الميراث" .

ونجد "برومو" مسلسل "البرنس" وكأن بطل القضية محمد رمضان يروي احداثه بصوته ويتخللها مشاهد أكثر تشويقا بعبارات وملامح للأبطال المشاركين في أحدا أحداث العمل والتي جمعها محمد سامي ببراعة ووظفها بالشكل الأمثل الذي ظهر به "البرومو" خاصة وأن سامي هو مؤلف المسلسل ويعرف جيدا نقاط القوة الي يمكن أن تخدم الرسالة التي يتناولها "البرنس" في كل مشهد من العمل .

فتم افتتاح برومو "البرنس" بمشهد يوحي بالنهاية المآساوية للغدر الذي أدي الى سجن بطل العمل وذلك من خلال مواجهة بين رمضان أو "رضوان البرنس و"صلاح بليلة" محمد أحمد ماهر داخل جدران السجن .. بعده مشهد لاجتماع 6 أشقاء هم أحمد زاهر "فتحي البرنس" ،ادوارد "عبد المحسن"،أحمد فهيم"رأفت" ،رحاب الجمل"عبير"،محمد علاء "ياسر" وريم سامي"نورا البرنس" ويسبق مشهد الجسلة صوت نسائي تنصحه قائلة :"الكلام اللي انت قولته تحت ده حقيقي ؟؟ .. اخواتك مش هيسكتوا لك .. دول هيولعوا الدنيا" مع مشهد اشعال احدي عيون البوتجاز واحراق موبايل .. يبدو أنه خاص برضوان البرنس وانه تم التخلص من جهازه المحمول لما يحتويه من معلومات وذلك كأسقاط لدور التكنولوجيا الحديثة في اثبات الحقائق .

وتتوالي مشاهد برومو "البرنس" بمشهد مؤثر لطفلة تظهر على ملامح وجهها أثار اعتداء و هو ما يشير الى تناول العمل ضمن احداثه العنف الاسري أو قضية فرعية وهي العنف ضد الأطفال.

كما يبرز برومو "البرنس" وجوه وملامح تزيد من جرعة الدراما التشويقية والتراجيديا التي يتناولها المسلسل من نظرات طمع وتقاسم للاموال .. بالاضافة الى رومانسية وحزن "علا" التي تجسد دورها نجمة محترفة بحجم نور اللبنانية ثم مشهد لنظرات البراءة والحزن الملائكي للشخصية التي تجسدها ريم سامي في دور "نورا البرنس" التي استطاعت بمشاهد معدودة العام الماضي في جذب الانتباه لها بقوة من خلال دور "قمر" بمسلسل "ولد الغلابة".

وكذلك مشهد تعاطي الفنان الشاب أحمد داش أو "عادل" للمخدرات وهو ما يشير الى اهتمام مخرج ومؤلف العمل بالشخصيات المحورية التي تخدم القضية التي يتناولها العمل بمزيد من الاثارة ومشهد تراجيدي لبكاء فنان كل الالوان الدرامية ادوارد "عبد المحسن" .. مرورا بمشهد انكسار لملامح الفنانة نجلاء بدر أو "لبني" ومعاناة ومساندة من صديق بطل العمل الفنان محمد مهران وطقوس مشهد الـ "زار" لروجينا وملامح الغموض للمتميزة دنيا عبد العزيز.

ويعد الفنان أحمد زاهر أحد العناصر الرئيسية في "البرنس" حيث اعتاد التألق بشخصيات غير اعتيادية في مسلسلاته مع محمد سامي حيث صرح زاهر في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني بثقته الكبيرة في سامي وأنه يحرص على الانصات والاستماع لنصائحه منذ لقائهما الأول في مسلسل "حكاية حياة" بدور "يوسف" عام 2013 وفي دور المحامي جمال لبه في مسلسل "ولد الغلابة" العام الماضي والذي اشاد به الجميع .

كما تعد شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي أحد جوانب القوة في دعم العمل من حيث توفير كافة الامكانيات للخروج بمسلسل ضخم يساند قضية اجتماعية هامة في المجتمع المصري و العربي وهي "الميراث" الذي يؤدي الى تدمير الروابط الأسرية وقطع الأرحام اذا تم الاستهانة بخطورته.

و من المقرر عرض أولى حلقات "البرنس" اليوم الجمعه على فضائية دي أم سي حيث يسجل التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد من الفنانين .